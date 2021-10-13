Браконьеры уничтожили на Южном Урале животных на 13 миллионов рублей

Охотнадзор выявил в Челябинской области сотни нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в 2021 году ведомством установлено 332 нарушения в области охраны и использования объектов животного мира. Вынесено 295 постановлений об административных правонарушениях, 37 протоколов имеют признаки уголовных преступлений, к ответственности привлечено 243 человека. Общая сумма наложенных штрафов составила 328,5 тысячи рублей.

С начала года в ходе антибраконьерских рейдов на территории охотничьих угодий региона выявлены факты незаконной охоты на пернатую дичь, пушных и копытных животных. Общий размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составил 13 миллионов 215,6 тысячи рублей. Всем виновным предъявлено обвинение по статье 258 УК РФ.

Кроме этого, в 2021 году выявлено 16 фактов незаконного оборота продукции охоты, по данным случаям возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, привлечено к ответственности 15 правонарушителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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