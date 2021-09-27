Сразу несколько руководителей подразделений Роскосмоса стали фигурантами уголовных дел

В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении пяти руководителей структурных подразделений промышленного предприятия, подозреваемых в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и получении взятки (ч.2, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 2017 – начала 2021 годов подозреваемые, по версии следствия, получали взятки от представителей коммерческих организаций за оказание общего покровительства при исполнении заключенных контрактов, и поставку продукции по заниженной стоимости, путем внесения в договорную документацию недостоверных сведений о стоимости продукции. Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей.

По всей видимости, речь идет об Усть-Катавском вагоностроительном заводе (входит в корпорацию Роскомос). Ранее сообщалось, что там выявлены факты мошенничества в особо крупном размере.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц», – сообищили в СУ СКРФ по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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