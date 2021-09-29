«Температура 38 – не повод звонить в скорую!» Челябинцы не могут дождаться медицинской помощи

Жители Челябинска жалуются на работу «скорой помощи». Одни часами не могут дозвониться, а те, кому это все-таки удалось, заявляют, что медики так и не приехали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам челябинцев «скорая» не приезжает ни к пожилым, ни к молодым, ни к легочникам, ни к сердечникам, ни на пневмонию, ни на высокую температуру.

Кстати, понятие «высокой температуры» челябинские медики пересмотрели.

«Сейчас только разбирали жалобу: «Температура 38°, не могут дозвониться». Но это и не повод звонить в «скорую». Скорая помощь должна выезжать на жизнеугрожающие состояния – ДТП, высотные травмы, роды, инфаркты. Температура 38° не угрожает жизни, такие вызовы должна обслуживать поликлиника! – цитирует 74.ru главврача врач челябинской станции скорой помощи Александра Васильева. – Многие пациенты этого не понимают, а некоторые понимают, знают, что скорая к ним не поедет, но всё равно звонят, чтобы спросить совет. На такой вызов фельдшер должен потратить несколько минут, а в это время до «скорой» не могут дозвониться те, кто, например, попал в ДТП. Температура, головная боль, давление, нога болит – мы, конечно, примем все эти вызовы, но это же время».

Отметим, ранее и медики, и чиновники от медицины подчеркивали: ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, и если температура достигла 38 градусов немедленно вызывать врача, в том числе и «скорую». Опять же не понятно, что делать людям с резким скачком давления: когда показатели поднимаются до 170 на 119, это еще не считается гипертоническим кризом, но последствия могут быть аналогичные: ухудшение мозгового кровообращения, состояния почек и печени, развитие инсульта и так далее.

Проблемы с вызовом «скорой помощи» Васильев объясняет резко выросшей нагрузкой: в городе, как и ранее, работает 80 бригад, а количество обращений выросло почти в 2 раза – до 2 тысяч 700 в стуки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.09.21

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