В Челябинске «скорая помощь» не приехала к задыхающемуся малышу

В Челябинске «скорая помощь» не приехала к тяжело больному ребенку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на 31 октября поступил вызов из поселка Локомотивный: у девочки в возрасте 1 год и 8 месяцев температура резко поднялась до 38,5, началась рвота.

Родители вызвали неотложку: врачи приехали быстро и пришли к выводу, что ребенка необходимо госпитализировать.

«Я начала набирать номер 103 – в ответ: «Все операторы заняты», – цитирует мать ребенка 74.ru. – Врач неотложки смогла дозвониться по 112, она представилась, сказала, что нужна скорая ребенку, дала нам направление на госпитализацию. Мы ждали машину больше часа. Дочку рвало, она задыхалась. Муж снова дозвонился до скорой, но ему ответили, что машин нет».

Родители сами привезли ребенка в больницу. «Соседи по палате оказались в такой же ситуации», – уточняет женщина.

Отметим: жители Челябинска неоднократно жаловались на то, что «скорая» не приезжает на вызов. Главврач челябинской станции скорой помощи Александр Васильев в конце сентября заявил: «Скорая помощь должна выезжать на жизнеугрожающие состояния – ДТП, высотные травмы, роды, инфаркты».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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