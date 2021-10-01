Октябрь на Южном Урале начался с НМУ

В четырех городах Челябинской области объявили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 1 по 3 октября в регионе ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим в Челябинске и Коркино с 19 часов 1 октября до 11 часов 3 октября объявляется режим НМУ первой степени опасности. В Карабаше аналогичный режим будет действовать с 19 часов 1 октября до 19 часов 2 октября. В Златоусте – с 8 часов 2 октября до 8 часов 3 октября.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.10.21

На двух перекрестках Комсомольского проспекта в Челябинске меняют схему движения. / Подельник бывшего мэра Челябинска встретит новый год за решеткой. / «Обледеневшая пещера»: жители Троицка рассказали о жутком доме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»