В Челябинске маршрутчик бросил 11-летнюю школьницу на остановке

Челябинка пожаловалась на водителя маршрутки, отказавшегося везти ее одиннадцатилетнюю дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Челябинске на остановке «Улица Академика Сахарова».

По словам матери школьницы, девочка возвращалась домой из школы в сторону микрорайона Залесье. Но когда маршрутка №136 подъехала к остановке, водитель отказался пускать 11-летнюю девочку. Со словами «Детей не возим одних» он закрыл перед ребенком дверь.

«Это как понимать? Она пешком должна идти? А если минус 30 будет? Этот водитель оставит ребенка замерзать? Мы на другом конце города, на работе. Следующий маршрут она ждала 15 минут. В минус 30, я думаю, очень замерзла бы», – возмущается женщина.

Представитель перевозчика, обслуживающего маршрут, усомнился в истории, рассказанной челябинкой. «Наш механик утверждает, что такого не могло произойти, еще зимой насчет детей всем водителям было сказано, что возим их вплоть до того, что даже бесплатно, – цитирует 74.ru сотрудника компании. – Не посадить школьницу водитель, ну, просто не мог».

Впрочем, в организации-перевозчике пообещали держать ситуацию на контроле. Школьнице же посоветовали в следующий раз запомнить номер микроавтобуса, если подобная ситуация повторится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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