Челябинец погиб, вылетев на авто на трамвайную платформу

В Челябинске автомобилист погиб на трамвайной остановке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь на воскресенье, 3 октября, в Ленинском районе областного центра. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

По словам челябинцев, на улице Дзержинского в районе трамвайной остановки «Первоконная». В этом сезоне дорожных работ здесь была оборудована трамвайная платформа.

Очевидцы отмечают, что челябинец ехал на высокой скорости. По одной из версий, автомобиль наехал на бордюр платформы и перевернулся. Однако в ГИБДД отметили, что сначала машина врезалась в электроопору. От удара ее отбросило на трамвайную остановку. 36-летний водитель автомобиля скончался на месте.

По факту аварии начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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