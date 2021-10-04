Больше сотни домов в Челябинске остаются без отопления

В Челябинске из-за внепланового ремонта без отопления остаются больше 130 домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без тепла остаются дома в Металлургическом, Курчатовском и Ленинском районах областного центра. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска Александр Атахов.

По данным на 7:00 4 октября, в Металлургическом районе в северной зоне для внепланового ремонта сетей МУП «ЧКТС» отключены 2 многоквартирных дома и 11 домов частного сектора. В южной зоне без отопления остаются 3 многоквартирных и 23 частных дома.

Также без тепла остаются четыре многоквартирных дома в поселке Шагол Курчатовского района. Кроме того, в Ленинском районе из-за аварий без тепла остаются 90 частных домов.

В мэрии рассчитывают, что все аварии будут устранены в течение одного-двух дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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