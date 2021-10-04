Управляющему челябинским отделением ПФР припомнили «борзых щенков»

В отношении управляющего челябинским отделением пенсионного фонда России Виктора Чернобровина возбудили еще одно уголовное дело.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Виктор Чернобровин был арестован 23 июля по подозрению в получении 26,7 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Ранее были задержаны замруководителя регионального отделения ПФР Александра Орехова и сотрудника одного из подразделений Рудольфа Зайцева, также вовлеченных в преступную схему. Оба признали свою вину и дали признательные показания.

Сам Чернобровин вину в инкриминируемых ему действиях не признает. В суде он заявил, что о действиях подчиненных не знал. Тем не менее, суд отправил его в СИЗО.

20 сентября суд принял решение изменить меру пресечения на домашний арест – до 12 декабря.

Сегодня стало известно о возбуждении в отношении управляющего ПФР еще уголовного дела, также по факту получения взятки. На сей раз ему вменяют получение от представителей ЧОП прогулочного катера стоимостью порядка 600 тысяч рублей. В этом деле Виктор Чернобровин проходит пока в статусе подозреваемого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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