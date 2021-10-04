Бомжа, запалившего венок на Вечном огне в Миассе, обвинили в реабилитации нацизма

После вмешательства главы СКР бомжу, осквернившему Вечный огонь в Миассе, утяжелили статью.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 29 сентября неизвестные надругались над Вечным огнем у мемориала «Скорбящая мать» в центре Миасса.

По горячим следам полицейские задержали 39-летнего бездомного. По словам мужчины, он поджог искусственный венок на памятнике, чтобы высушить носки.

По факту вандализма полиция начала проверку. Как пишет «Знак», именно по этой статье первоначально возбудили уголовное дело. Но ситуацию в Миассе взял на контроль руководитель СКР Александр Бастрыкин. В итоге в минувшее воскресенье, 3 октября, бомжа заключили под стражу уже по обвинению в реабилитации нацизма.

Уголовное дело переквалифицировали с традиционной статьи 214 (вандализм) на часть 3 статьи 354.1 (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично).

Челябинск, Виктор Елисеев

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