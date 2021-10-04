ММК вошел в число крупнейших частных компаний России по версии Forbes

ММК вошел в топ-20 рейтинга Forbes.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК занял 19-е место в рейтинге 200 самых крупных частных компаний России по версии российского издания Forbes.

Forbes обнародовал очередной рейтинг 200 самых крупных частных компаний в России по итогам работы в 2020 году. В список рейтинга включены компании, капитал которых контролируют частные лица (более 50%). Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка за предыдущий год. Магнитогорский металлургический комбинат по объему выручки в 2020 году занял в рейтинге 19-е место, сохранив представительство в топ-20 крупнейших частных компаний.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей премиальной продукции. В 2020 году Группой ММК произведено 11,6 млн тонн стали и реализовано 10,8 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2020 год составила $6,395 млрд, EBITDA – $1,492 млрд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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