В среду в Челябинске взвоют сирены

Челябинцев предупредили о проверке системы оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в среду, 6 октября, c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 в областном центре будет проведена учебная проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

«Напомним, звук сирены означает сигнал «Внимание всем!». По правилам, услышав его, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий», – рассказали представители городских властей.

Жителей просят сохранять спокойствие во время проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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