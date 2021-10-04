На уральском озере второй день ищут утонувшего рыбака

На озере Иртяш в Каслинском районе второй день продолжаются поисковые работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, накануне выходных компания мужчин выехала на рыбалку на один из островов озера Иртяш в Каслинском районе.

Утром 3 октября с острова пропала лодка. Не досчитались рыбаки и одного из своих товарищей. Позже дюралевая казанка с мотором была обнаружена в 1,5 километрах от берега перевернутой. Судьба 38-летнего рыбака неизвестна.

Спасатели визуально и при помощи «кошек», с лодки и пешим ходом по береговой линии обследовали акваторию озера в районе обнаружения лодки. Сегодня поиск рыбака продолжается с использованием картплоттера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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