В Челябинской области вводят QR-коды

Власти Южного Урала запретили посещение массовых мероприятий без QR.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в соответствии с решением регионального оперативного штаба использование QR-кодов станет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал сегодня, 4 октября.

"️В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции региональным оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек, – говорится в документе. – Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода».

️Распоряжение вступает в силу с 18 октября 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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