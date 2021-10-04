В Челябинской области в поликлинике десятки пациентов изнывают в тесной очереди

Жители Карталов пожаловались на очереди на приеме у терапевта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителя Карталов возмутила организация работы в местной поликлинике. Об этом он рассказал в видеоролике, выложенном в социальных сетях.

По словам мужчины, привезя жену с симптомами ОРВИ в городскую поликлинику, он увидел толпу в 40 человек, собравшуюся в тесном помещении. При этом принимали врачи как обычных пациентов, так и южноуральцев с коронавирусной инфекцией.

«У меня вопрос: вы, главные врачи, замы, вы постоянно отчитываетесь, что у нас растет заболеваемость. А вы когда были в последний раз в своей поликлинике? В каких условиях люди обслуживаются? Почему у вас два кабинета работает? Приехал с простой болячкой, но там и с ковидом сидят. В итоге люди повышают статистику. Ваши медсестры, бедолаги, мечутся, а вы отчитываетесь, что у вас все хорошо. Почему не десять кабинетов? У нас же пандемия! Почему главврач не сидит на приеме? Он ведь неплохую зарплату получает», – возмущается южноуралец.

Напомним, по данным пресс-службы областного минздрава, за сутки в регионе коронавирусом заболели 392 человека (это очередной суточный антирекорд). На сегодня на лечении с COVID-19 находятся 10 тысяч 287 южноуральцев. С 18 октября власти Южного Урала запретили посещение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий с числом участников более 100 человек южноуральцам, не имеющим QR-кода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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