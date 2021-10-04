В Челябинске будут судить отца ребенка, утонувшего в озере

Отец четырехлетнего челябинца, утонувшего в водоеме, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

По данным следствия, вечером 22 августа 2021 года мужчина отдыхал с четырехлетним сыном на берегу Первого озера в Тракторозаводском районе. Зная, что мальчик не умеет плавать, он разрешил ему забраться в воду.

Оставшись без внимания взрослого, ребенок начал тонуть. Спасти его не смогли.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», – сообщили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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