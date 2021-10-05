В Челябинской области на охоте ранили главу районного суда

На Южном Урале – второй за две неделю несчастный случай на охоте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вечером 4 октября под Еткулем во время утиной охоты.

По предварительной информации, один из охотников случайно попал в другого, выстрелив в утку. Оба, по непроверенным данным, судьи. Пострадавшим мог оказаться председатель Еткульского суда. В тяжелом состоянии он находится в больнице Коркино.

В минэкологии Челябинской области уточнили, что охота была законной.

Отметим, это уже второй за две недели несчастный случай на охоте. 26 сентября во время незаконной охоты один из браконьеров случайно попал в другого. После этого он сам погиб от огнестрельного ранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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