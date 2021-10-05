На Южном Урале продолжает расти заболеваемость бешенством

За девять месяцев в Челябинской области от бешенства погибло больше 50 животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, за 9 месяцев 2021 года на Южном Урале зафиксировано 55 случаев бешенства животных в 50 неблагополучных пунктах.

От смертельного вируса пало 2 головы крупного рогатого скота, 23 лисы, 30 собак и кошек. За аналогичный период прошлого года в области был зарегистрирован 51 случай бешенства в 51 населенном пункте.

Напомним, что в 2019 году лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания бешенством в 67 неблагополучных пунктах, в 2020 году – 69 случаев заболевания бешенством в 65 неблагополучных пунктах.

Пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010 и 2013 года, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства. В 2011 и 2012 годах было зарегистрировано 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2017 и 2016 года, когда от бешенства пало, соответственно, 31 и 45 животных. Остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019) цифра колеблется в пределах 70.

Челябинская область стабильно входит в число регионов Российской Федерации с наибольшим количеством смертей животных от данного вируса.

Напомним, что бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, который приводит к специфическому энцефалиту (воспаление головного мозга) у животных и человека. Вирус передается со слюной при укусе больным животным или при попадании на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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