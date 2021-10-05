В Кыштыме будут судить водителя, насмерть сбившего семилетнего велосипедиста

Пенсионер из Кыштыма предстанет перед судом за смертельный наезд на ребенка-велосипедиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Кыштыма направил в суд уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 20 июля 2021 года на перекрестке улиц Сугомакской и Кутузова в Кыштыме мужчина, управляя автомобилем «Тойота Тундра», не уступил дорогу и сбил семилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

В ходе следствия на автомобиль виновного наложен арест.

Родители погибшего велосипедиста заявили иск о возмещении причиненного материального и морального вреда в сумме свыше 3 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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