В Челябинскую область прорвалась африканская чума свиней

В пригороде Челябинска зафиксирована вспышка АЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очаг африканской чумы свиней зафиксирован в поселке Октябрьский, расположенном на территории Копейска. Информацию подтвердили в региональных минсельхозе и ГУФСИН.

Несколько животных пали в подсобном хозяйстве исправительной колонии №1. На его территории введен карантин. По предварительной информации, речь идет о десятке свиней.

В последний раз вспышка африканской чумы свиней произошла в конце октября 2017 года в поселке Тимирязевском Чебаркульского района. Однако ситуация с АЧС оставалась напряженной. Связано это было с высокой численностью популяции диких кабанов на Южном Урале. Именно эти животные являются главным источником возникновения африканской чумы свиней в природе и заносчиками ее в «чистые» регионы.

Между тем, летом нынешнего года при рекомендуемом показателе плотности популяции не более 0,25 особи на 1 тысячу гектаров численность животных в области составляла 3 тысячи 490 особей, то есть средняя плотность – 0,39 особей на 1 тысячу гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.21

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