Властям Челябинска удалось-таки забрать у прежнего хозяина один из старейших недостроев

Недострой по улице Васенко в Челябинске будет выставлен на торги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Арбитражном суде Челябинской области состоялось судебное заседание по иску комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска к ООО «Стройсвязьурал 1», контролируемому бизнесменом Артуром Никитиным и его семьей, об изъятии объекта незавершенного строительства по адресу: улица Васенко, 94 путем продажи с публичных торгов.

«Вчера, 4 октября, иск удовлетворен в полном объеме, недострой подлежит изъятию путем продажи с публичных торгов. В настоящий момент комитет приступает к процедуре подготовки аукциона, в том числе, будут проведены мероприятия по определению начальной цены контракта», – уточнили представители городских властей.

Напомним, еще в бытность главой города Вячеслава Тарасова, в 2002 году, был утвержден проект строительства рядом со школой №1 (ныне – гимназия №1) торгово-административного комплекса. Спустя 2 года городские власти утвердили акт выбора земельного участка под строительство. Но в 2005 году, с приходом на пост мэра Михаила Юревича, стройка была остановлена из-за многочисленных нарушений нормативной документации.

Новое руководство мэрии обратилось к владельцам недостроя с предложением выкупить в муниципальную собственность «замороженный» объект. Договоренность была достигнута лишь в конце 2008 года. На одном из градостроительных советов был представлен проект, согласно которому после выкупа недострой планировалось реконструировать и перепрофилировать в Центр школьного и дополнительного внешкольного образования с учетом потребностей гимназии №1.

Но накануне очередных выборов главы города (1 марта 2009 года), руководство «Стройсвязьурал 1» отказалось от дальнейших переговоров с муниципалитетом о продаже долгостроя.

После этого каркас здания простоял еще 7 лет, но в 2016 году Челябинск стал претендовать на проведение саммита ШОС и БРИКС (в 2020 году), тогда-то и всплыл из небытия многолетний недострой Никитина. В городе гостинично-спортивный комплекс стали называть одним из проектов, которые планируется реализовать к столь масштабному событию.

Правда, вкладывать собственные средства в строительство Артур Никитин и компания не собирались. В феврале 2018 года застройщик предложил потенциальным инвесторам выкупить здание. При этом готов был продать как непостроенный комплекс одному покупателю (за 600 миллионов рублей), так и организовать продажу «этаж за этажом» (по 30 тысяч рублей за квадратный метр). Но желающих не нашлось.

Тогда правительство Челябинской области выдало компании госгарантию под кредитование строительства. Однако работы на объекте так толком и не начались. К застройщику появились серьезные претензии у налоговиков, что в конце концов вылилось в уголовное дело. В октябре прошлого года дело об уклонении от уплаты налогов на сумму в 287 миллионов рублей было направлено в суд (на прошлой неделе суд вынес оправдательный приговор).

Челябинск, Виктор Елисеев

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