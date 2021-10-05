Год условно за жизнь рабочего: в Челябинске суд вынес приговор по делу о гибели на производственной площадке

В Челябинске директор предприятия осужден за гибель рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал директора ООО Фабрика Стройматериалов «Стройиндустрия» виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В июле 2020 года на производственной площадке предприятия 22-летний разнорабочий при очистке смесительной камеры бетономешалки получил смертельную травму, от которой спустя несколько дней скончался в больнице.

Следствие установило, что директор фабрики не провел должным образом с рабочим инструктаж по технике безопасности и не обеспечил надлежащий контроль за безопасным производством работ.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

В счет возмещения материального и морального вреда, причиненного матери погибшего, взыскано около 3,5 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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