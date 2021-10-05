Уральского бутлегера, пойманного с алкоголем на миллион, приговорили к уплате крупного штрафа

В Нагайбакском районе вынесен приговор сбытчику немаркированной алкогольной продукции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нагайбакский районный суд признал 39-летнего жителя Магнитогорска виновным в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных в особо крупном размере.
В суде установлено, что в 2019 году мужчина приобрел и хранил в Магнитогорске с целью сбыта 4 тысячи 260 бутылок немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 1 миллиона рублей.
В марте 2021 года полиция задержала магнитогорца во время продажи алкоголя в Нагайбакском район, продукция была изъята.
Суд оштрафовал бутлегера на 400 тысяч рублей, алкогольная продукция подлежит уничтожению.
Приговор вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.10.21
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