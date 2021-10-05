Южноуральцы отказываются от жилья в новостройках

Рост цен на квартиры в новостройках спровоцировал падение спроса на рынке недвижимости в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске по итогам III квартала 2021 года спрос на квартиры в новостройках снизился на 22%.

Средние цены на новостройки в России выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 125 тысяч за квадратный метр, подсчитали в «Авито Недвижимости». Постепенное насыщение спроса и снижение лимита льготного ипотечного кредитования на квартиры в новых домах привели к сокращению интереса покупателей к жилью данной категории. Эксперты полагают, что в перспективе цены и спрос постепенно стабилизируются, однако значительного снижения показателей не ожидается.

В III квартале 2021 года в России рынок новостроек продолжил тенденцию к снижению, начатую в начале года. Согласно данным портала, по сравнению с предыдущим кварталом этого года значения спроса на первичное многоквартирное жилье снизились на 7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 39%." Во многом подобная тенденция объясняется тем фактором, что в прошлом году значительная часть населения уже приобрела жилье, пользуясь выгодными условиями новой программы льготного ипотечного кредитования (ранее в регионах страны предельная сумма составляла 6 миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 миллионов рублей).

Однако, с 1 июля максимальная сумма кредита, который можно взять по программе льготной ипотеки, была снижена до 3 миллионов рублей по России, при этом предельная процентная ставка выросла с 6,5% до 7% годовых. Принимая во внимание значительный рост цен на рынке недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, программа стала менее актуальной для обеих «столиц». При этом, на эти города приходилось почти 28% и 14% всех выданных льготных ипотечных кредитов в России.

Новые правила по-разному отразились на рынках недвижимости в разных регионах страны. Так, заметнее всего по сравнению с прошлым годом значения спроса снизились в Томске (-61%), Сочи (-52%) и Ярославле (-49%). В Челябинске снижение составило 22%. Положительную динамику продемонстрировал Екатеринбург (+36%), а также Ростов-на-Дону (+7%).

Одновременно на «Авито Недвижимости» выросло количество предложений о продаже квартир в новых домах. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их стало больше на 5%, а со II кварталом этого года – на 9%. При этом самую заметную динамику показали студии: по сравнению с III кварталом 2020 года их выставлено на продажу на 34% больше. Обратную тенденцию демонстрируют квартиры свободной планировки: их на портале стало на 22% меньше, чем годом ранее.

Лидером среди регионов по росту количества предложений по итогам года стали Новосибирск (в 1,9 раза) и Екатеринбург (+32%). В Челябинске в III квартале предложений о покупке новостроек стало больше на 11%. Одновременно во многих городах уровень предложения за год снизился, заметнее всего это проявилось в Томске (-62%), Кирове (-55%), и Симферополе (-44%).

Основная доля в структуре спроса по-прежнему приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, ими на Авито Недвижимости интересовались 42% и 31% россиян соответственно. На их же примере особенно заметно снижение покупательской активности: -28% и -25% год к году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.21

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