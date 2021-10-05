В двух муниципалитетах Челябинской области ввели карантин по АЧС

На Южном Урале выявили два очага африканской чумы свиней.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, эпизоотические очаги выявлены в ФКУ ИК-1 ГУФСИН (Копейск) и в одном из личных подсобных хозяйств Красноармейского района (поселок Новый).

АЧС подтверждена исследованиями, проведенными ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория» 1 и 5 октября соответственно. Также выявлен один инфицированный объект – склад, где содержалось мясо зараженных свиней из колонии.

«В исправительной колонии №1 от заболевания погибло 113 свиней, во втором очаге – личном подсобном хозяйстве – пало 4 головы. В настоящее время проводятся работы по организации карантинных мероприятий, дезинфекции территории, идет подготовка к изъятию животных в этих хозяйствах. В соответствии с законодательством Российской Федерации они подлежат уничтожению, чтобы не допустить распространения заболевания», – заявили представители минсельхоза.

На территории угрожаемой зоны в радиусе пяти километров от границ эпизоотических очагов производятся подворные обходы с участием представителей администрации, проводятся сходы жителей для разъяснения ситуации, отбираются пробы крови животных для проведения исследований и исключения наличия генома вируса АЧС. Колония работает в режиме закрытого типа, установлен дополнительный дезбарьер.

В ЛПХ В Красноармейском районе предварительно установлен источник заражения – это пищевые отходы, которыми владелец кормил животных. На ферму в исправительной колонии вирус АЧС также мог попасть с пищевыми отходами, считают представители ведомства. Окончательно источник заражения пока не установлен.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.21

Южноуральцы отказываются от жилья в новостройках. / Уральского бутлегера, пойманного с алкоголем на миллион, приговорили к уплате крупного штрафа. / Год условно за жизнь рабочего: в Челябинске суд вынес приговор по делу о гибели на производственной площадке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»