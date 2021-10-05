К промышленникам Челябинска и Магнитогорска придут с проверками

Росприроднадзор нагрянет с внеплановыми проверками на предприятия Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести внеплановые выездные проверки главных загрязнителей в 12 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом пишет телеграм-канал «Зеленый» змий».

В пресс-службе зампреда российского кабинета министров информацию о дополнительных проверках подтвердили.

«Поскольку ревизия на 175 объектах продлится до 20 декабря 2022 года, любезно публикуем точный список компаний, дабы их владельцы отключили негативные выбросы на весь наступающий год, не вовлекая региональных чиновников в хитрые авантюры (как это произошло, например, с заместителем министра экологии Челябинской области Виталием Безруковым)", – пишут авторы канала.

Так как Челябинск и Магнитогорск также входят в число городов – участников проекта, Росприроднадзор наведается и к ним. В перечень, публикуемый «Зеленым» змием», вошли «ММК-Метиз», Магнитогорский металлургический комбинат, МП Трест «Водоканал» Магнитогорска, Магнитогорский цементно-огнеупорный завод, «Магнитогорский птицеводческий комплекс», «Магнитогорский завод по производству и переработке стекла», ИП Терещенков Вячеслав Владимирович, «Научно-производственное предприятие «Нихром», «Челябтехгаз», «Производственно-коммерческая фирма «БЕЛИСМА», «Экологическая практика», «Эмульсия», «Челябинский лакокрасочный завод «Фест Про», «УралСпецСплав», Челябинский металлургический комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, «Технологии и решения», «Никпром», «Производственно-коммерческая фирма «ИНССТАЛЬ», «БВК», МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинск, «Челябинский завод стройиндустрии «КЕММ»», Челябинский трубопрокатный завод, «Челябинский химический завод «Оксид»», «Корнет», «Фортум» – Челябинская ТЭЦ-3, «Фортум» – Энергосистема «Урал» – Челябинская ТЭЦ-2, «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», Челябинский филиал «Уральская кузница», «Компания «Чистые Технологии», Челябинский цинковый завод.

В пресс-службе российского вице-премьера информацию о грядущих внеплановых проверках подтвердили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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