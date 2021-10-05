В Челябинске с активистов взыскали 2 миллиона рублей за работу полиции на январских акциях протеста

Суд в Челябинске обязал местных активистов компенсировать полиции затраты на работу во время несогласованных шествий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске суд взыскал с активистов более 2 миллионов рублей за работу полицейских на акциях протеста 23 и 31 января сего года. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Центральный райсуд Челябинска сегодня удовлетворил иск ГУ МВД по Челябинской области к Олегу Шамбурову, Артему Яумбаеву, Александру Копьеву, Марии Макаровой и Павлу Струнину, признанных организаторами несанкционированных акций протеста 23 и 31 января в Челябинске.

«Суд постановил взыскать с них 2 миллиона 179 тысяч рублей, сообщает адвокат Андрей Лепехин. В сумму взыскания входят дополнительные выплаты полицейским и расходы на использование служебного транспорта», – пишут канал.

Сегодняшнее решение оппозиционеры намерены обжаловать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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