Белка оккупировала авто и превратила в склад провизии

Житель американского городка обнаружил в автомобиле несколько десятков килограммов орехов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Билл Фишер из городка Гранд-Форкс (Северная Дакота) нашел под капотом своей машины 70 килограммов орехов, припрятанных дикой белкой. Об этом пишет телеграм-канал «Лентач» со ссылкой на Grand Forks Herald.

Мужчина четыре дня не пользовался машиной. Какого же было его удивление, когда он обнаружил под капотом целую кучу орехов. Оказалось, что дикая белка успела за это время приспособить аппарат под хранилище припасов на зиму.

Американцу пришлось снять бампер и крылья, чтобы почистить внутренности автомобиля. В итоге он набрал семь ведер орехов. Теперь он ездит под грохот оставшихся плодов. «Есть места, куда мне не добраться», – признается владелец автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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