Жительнице Озерска пришлось судиться за собаку, за которой просили присмотреть соседей

Лишь угроза штрафа заставила южноуральцев вернуть соседскую собаку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, любовь к короткошерстному той-терьеру поставила крест на соседской дружбе жителей Озерска.

Началось все с болезни хозяев собаки. Семейная пара оказалась в больнице с тяжелым заболеванием. На время госпитализации южноуральцы попросили присмотреть за животным своих соседей. Пса забрали в новую семью. Болезнь хозяев затянулась, закончившись, увы, смертью супруга. За это время временные хозяева той-терьера свыклись с питомцем и полюбили его.

Наконец, оправившись от потери мужа, хозяйка пса попросила вернуть его, но в ответ услышала, что к собаке привыкли дети, они будут расстроены разлукой, так что возвращать ее соседи не намерены.

Хозяйка животного вынуждена была обратиться в суд, который удовлетворил иск, направив исполнительный лист в отделение судебных приставов Озерска. Но когда пристав пришел к самовольным хозяевам, то услышал все те же аргументы: они к псу привыкли, дети будут переживать, поэтому собака останется с ними.

Лишь рассказ о том, что ждет неуступчивых соседей в случае, если они не одумаются (среди прочего уплата исполнительского сбора, ограничительные меры личного характера, возможное привлечение к административной ответственности), заставил их пересмотреть свою точку зрения и вернуть пса настоящей владелице.

Передача состоялась в отделении судебных приставов. По факту передачи составлен акт, на основании которого исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Меры принудительного исполнения не применялись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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