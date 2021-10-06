На южноуральской трассе полиция открыла огонь по колесам устроивших гонки авто

В Каслинском районе Челябинской области госавтоинспекторами задержаны водители, грубо нарушавшие правила дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, гонщиков инспекторы ГИБДД застали на автодороге в Каслинском районе.

Требование полицейских водители автомобилей «Форд Маверик» и «ВАЗ-2121» проигнорировали и попытались скрыться. Инспекторы ДПС начали преследование. Они неоднократно требовали, чтобы водители остановились, но тщетно. При этом мужчины грубо нарушали правила дорожного движения: выезжали на полосу встречного движения и превышали допустимую скорость.

В конце концов, сотрудники полиции применили табельное оружие. После предупредительных выстрелов вверх, инспекторы ДПС произвели выстрелы по колесам автомобилей правонарушителей.

Одну из машин остановили на автодороге «Касли – Верхний Уфалей». Водитель отечественной автомашины попытался скрыться в селе Воздвиженка, где жил.

Оба водителя задержаны, ими оказались местные жители 23 и 19 лет, причем один из них не имел права управления транспортным средством, другой находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении каждого правонарушителя составлено 3 административных протокола, в том числе по статье 19.3 КоАП РФ.

Каслинским городским судом за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции водителям назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, по остальным правонарушениям проводится проверка с последующим принятием процессуального решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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