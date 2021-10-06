Южноуральцам, задолжавшим за электричество, начислят пени за два с лишним года

«Уралэнергосбыт» начислит пени должникам за электроэнергию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», штрафы за несвоевременную оплату счетов за свет жителям Челябинской области не предъявляли более двух лет.

Поставщик электроэнергии сообщает, что возобновит практику начисления пени в ближайший месяц. В настоящий момент ведутся подготовительные технические работы для автоматического расчета. Пени будут предъявлены за все периоды, начиная с 1.07.2019 года за исключением времени действия моратория, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. «Необходимо отметить, что клиентам, которые не будут иметь долгов на 14.10.2021 г., пени за просрочку платежей в предыдущих периодах начислять не будут», – уточнили представители предприятия.

В «Уралэнергосбыт отмечают, что основанием для начала этой работы стало катастрофическое падение платежной дисциплины и рост долгов среди населения на фоне пандемии. На сегодняшний день общая задолженность потребителей перед гарантирующим поставщиком составляет 1,4 млрд рублей и продолжает расти.

Напомним, что законодательством РФ установлен четкий срок для оплаты за электрическую и тепловую энергию – до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Просрочка на 30 дней с этой даты дает основание гарантирующему поставщику начислить штраф (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования, а с 91 дня должнику начисляются пени в повышенном размере – 1/130 ставки рефинансирования.

«С момента своего основания «Уралэнергосбыт» не выставлял пени за просрочку платежей за электроэнергию. После смены гарантирующего поставщика людям необходимо было время, чтобы разобраться в происходящих изменениях, позже грянула пандемия, и многие не знали, как оплачивать ресурсы удаленно. Но в результате долги населения выросли до рекордных размеров. Платежная дисциплина жителей области крайне низкая. Чтобы мотивировать потребителей производить оплату за энергоресурсы вовремя мы приняли непопулярное решение вернуть начисление штрафов за просрочку платежа и предъявить пени должникам за все предыдущие периоды. Обращаю внимание, что клиент может избежать выставления пени, погасив все задолженности», – прокомментировал первый заместитель генерального директора Андрей Святых.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.10.21

Число южноуральцев, заболевших COVID-19, приблизилось к ста тысячам. / На южноуральской трассе полиция открыла огонь по колесам устроивших гонки авто. / Жительнице Озерска пришлось судиться за собаку, за которой просили присмотреть соседей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»