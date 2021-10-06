Мэрия Челябинска купит новенький кроссовер для начальника управления спорта за 1,5 миллиона рублей

Аукцион на приобретение автомобиля для начальника управления физкультуры и спорта Челябинска не состоял.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торги по выбору поставщика по муниципальному контракту о покупке кроссовера для управления физической культуры и спорта Челябинска была подана лишь одна заявка. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, ранее мэрия Челябинска объявила аукцион на приобретение легкового автомобиля стоимостью порядка 1,498 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, это должен быть кроссовер в максимальной комплектации: дисковые тормоза, автоматическая коробка передач, кондиционер, подогрев сидений, встроенная аудиосистема, электроподъемники для всех окон, 5-ый экологический класс, ABS и антибуксовочная системы.

Контракт с поставщиком заключит управление физической культуры и спорта. По некоторым данным, новый автомобиль предназначается для начальника управления Максима Клещевникова. Он и сейчас пользуется служебным авто, но оно кажется ему слишком старым.

Вчера, 5 октября, должно было пройти заседание конкурсной комиссии. Однако на участие в аукционе подала заявку лишь одна заявка – от ООО «Истен Моторс», официального дилера одной из корейских компаний.

Теперь конкурс будет признан несостоявшимся, а с единственным его участником заключат контракт по начальной цене, что на 299 тысяч рублей выше стоимости корейского кроссовера в базовой комплектации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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