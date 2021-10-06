В Челябинской области будут судить медиков, отмазывавших от призыва за деньги

Прокуратура Миасса направила в суд уголовное дело о получении взяток от призывников с целью уклонения от службы в армии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, в зависимости от роли обвиняемых в получении взятки, мелком взяточничестве и пособничестве во взяточничестве.

По версии следствия один из южноуральцев, являясь членом медицинской и военно-врачебной комиссий в военном комиссариате Миасса, в 2013-2020 годах получил в общей сложности 750 тысяч рублей за выдачу заключений о наличии у призывников заболеваний, препятствующих прохождению ими военной службы по призыву.

Второй за вознаграждение предоставлял соучастнику недостоверные сведения об имеющихся у призывников сердечно-сосудистых заболеваниях.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых и третьих лиц: 9 квартир, два транспортных средства и банковский счет, всего на сумму свыше 18 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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