Челябинцев ждет аномально холодный декабрь

Синоптики пообещали Южному Урале морозный декабрь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году в Челябинской области ожидаются относительно теплый ноябрь и морозный декабрь. Об этом говорит долгосрочный вероятностный прогноз на период с октября 2021 года по март 2022 года включительно, подготовленный Гидрометцентром России.

Если верить синоптикам, в октябре температура на Южном Урале будет в пределах или незначительно выше среднемесячной нормы, составляющей для Челябинска +1 градус днем и -5 градусов ночью.

Ноябрь ожидаемо является самым холодным месяцем осени. В Челябинске средняя температура составляет 6 градусов ниже нуля днем и -10. Однако в этом году она будет ощутимо выше нормы.

А вот декабрь в Челябинской области, как и на всем Урале, будет не в пример холоднее, чем обычно. Согласно наблюдениям синоптиков, средняя температура первого зимнего месяца составляет в Челябинске -10 градусов днем и чуть ниже – ночью. Но в этом году, по мнению синоптиков, она будет ощутимо ниже.

Оставшиеся месяцы зимы обещают быть мягче обычного. В январе (норма – 15 градусов ниже нуля днем и -19 ночью) и феврале (-13 и -18 соответственно) в наступающем году, согласно долгосрочному прогнозу, температура будет близка к норме, и даже чуть выше.

Аналогичная тенденция будет характерна и для первого месяца весны. В марте ожидаются температуры, близкие к долгосрочной норме со склонностью к повышению. Для Челябинска среднемесячная норма в марте равна -2 градусам днем и -6 – ночью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.10.21

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