В 2021 году жители России раздадут 100 миллиардов рублей чаевых

Треть россиян, посещающих кафе и рестораны, оставляют чаевые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рынок чаевых в России по итогам 2021 года достигнет отметки в 100 миллиардов рублей. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на исследование ВТБ.

Согласно материалам исследования, сегодня чаевые в кафе и ресторанах оставляет около трети посетителей. В среднем, они составляют 10% от суммы счета. Таким образом, благодарность клиентов приносит сотрудникам общепита более 70 тысяч рублей дополнительно к заработной плате в год каждому.

«По размеру онлайн-чаевых в кафе, барах и ресторанах первое место занимает Сочи с показателем 351 рублей, далее следуют Санкт-Петербург (328 рублей) и Москва (298 рублей), – пишут авторы канала, ссылаясь на данные CloudPayments. – Интересно, что за последние полтора года сразу несколько компаний представили новые безналичные сервисы, позволяющие оставлять чаевые с банковской карты. Это будет еще больше популяризировать вознаграждения в ресторанном сегменте».

По прогнозам, рынок чаевых по итогам 2025 года может увеличиться до 250 миллиардов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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