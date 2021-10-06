Недвижимость компании, связанной с экс-губернатором Челябинской области, пустят с молотка

На торги выставили недвижимость компании, аффилированной с бывшим южноуральским губернатором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках конкурсного производства на аукцион выставили недвижимое имущество ПО «Монтажник»,аффилированного с семьей экс-губернатора Бориса Дубровского. Объявление об этом опубликовано на портале ЕФРСБ.

На торги выставлено 4 лота на общую сумму 71 миллион рублей. Аукцион пройдет 15 декабря.

Конкурсный управляющий намерен продать контору ПО на улице 9 мая в Магнитогорске (здание площадью 829,4 квадратного метра и право аренды земельного участка в 7290 квадратных метров оценены в 7,4 миллиона рублей), цех по производству шлакоблоков, гараж, административно-бытовой корпус и право аренды земли в переулке Саратовский в Магнитогорске (27,1 миллиона рублей), административное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Магнитогорске на улице Курако и 50% доли в праве собственности на земельный участок (29,75 миллиона рублей), а также авторемонтную мастерскую и вторые 50% доли на земельный участок на той же улице Курако (6,75 миллиона рублей). Вся недвижимость находится в залоге у «Кредит Урал Банка».

Напомним, о компании активно заговорили в 2018 году, когда она заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивается в 2 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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