Южноуралец предстанет перед судом за ДТП, в котором погибла пациентка «скорой»

Фермер из Кизильского района предстанет перед судом за совершение ДТП с машиной скорой помощи, в которой погибла пациентка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кизильского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия днем 3 марта сего года мужчина управлял неисправным автопоездом: самодельный прицеп был подсоединен к тягачу MITSUBISHI L200 с помощью сломанного тягово-сцепного устройства. При этом при надлежащем осмотре прицепа перед выездом водитель легко мог заметить неисправность.

На 53 километре автодороги «Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана» прицеп оторвался от автопоезда и выехал на встречную полосу, где в него врезалась машина скорой медицинской помощи «ГАЗ Соболь». Ехавший за «скорой» автомобиль «УАЗ Патриот», чтобы избежать столкновения с прицепом, съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия 73-летняя пассажирка автомобиля скорой помощи получила тяжкие телесные повреждения, 57-летняя пассажирка скончалась на месте. Кроме того, 69-летней пассажирке автомобиля «УАЗ Патриот» причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Кизильский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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