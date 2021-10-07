В Челябинске сотрудника РЖД, обвиняемого во взяточничестве, отправили в СИЗО

Сотрудник РЖД обвиняется в получении взятки за принятие строительных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд избрал меру пресечения сотруднику РЖД, обвиняемому в совершении коррупционного преступления.

Сотрудника Южно-Уральской дирекции по капитальному строительству филиала АО «РЖД» обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия в 2020-2021 годах он получил от регионального представителя ООО «ГидроСпецПром» взятку на общую сумму не менее 700 тысяч рублей. Компания выполнила ремонтные работы в его доме за беспрепятственные прием и оплату построенного ей производственного сооружения.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

Регионального представителя подрядной организации, обвиняемого в даче взятки, отправили под домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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