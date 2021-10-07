Чиновник мэрии Челябинска получил условный срок за взятку от перевозчика

Вступил в законную силу приговор сотруднику управления транспорта Челябинска, осужденному за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал сотрудника городского управления транспорта виновным в получении взятки.

Установлено, что чиновник в период с мая по октябрь 2020 года получил от заместителя директора организации-перевозчика 35 тысяч рублей в качестве взятки за совершение действий в пользу взяткодателя при выполнении муниципального контракта.

Челябинец полностью признал свою вину. Суд приговорил чиновника к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также судья удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании в доход Российской Федерации 35 тысяч рублей, полученных в виде взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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