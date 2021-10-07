Новый корпус ОДКБ в Челябинске построят на территории областной больницы

Южноуральские чиновники рассказали, где построят центр детской хирургии после поражения в суде.

Как сообщал ранее «Новый День», Челябинский областной суд удовлетворил коллективный иск горожан о возврате в состав ООПТ «Челябинский городской бор» участка, на котором областные власти намеревались построить новый хирургический корпус областной детской клинической больницы.

Потратив полтора года на судебные разбирательства, теперь чиновники решили строить объект на другом участке. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Детский хирургический корпус будет построен. Это задача 2023-2024 года. Он будет построен на другом земельном участке, который находится на территории Челябинской областной больницы», – рассказала чиновница. Интересно, что такой вариант уже долгое время предлагали как некоторые противники строительства на территории бора, так и медики.

Впрочем, от дальнейшей тяжбы областные чиновники отнюдь не отказались. «Что касается судебных процессов, мы полагаем, что этот земельный участок (территория челябинского городского бора) останется под развитие медицины. Там разместится реабилитационный центр для детей. Эта та новая программа, которая была анонсирована президентом по развитию реабилитационных центров в России», – заявила Гехт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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