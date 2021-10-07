Из Челябинска в Копейск пустят электричку

Копейчане определились с конечной электрички из областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект «Электричка большого города», призванный связать Челябинск и Копейск будет реализован в 2022-2023 годах.

На днях закончилось голосование по выбору конечной остановки электропоезда. В итоге выбор копейчан остановился на станции Камышное (в районе улицы Федячкина).

В мэрии Копейска считают, что запуск электрички разгрузит транспортный поток на Копейском шоссе. Ориентировочное время в пути следования от станции Камышное до железнодорожного вокзала Челябинска составит около 30 минут. В дальнейшем этот маршрут могут продлить до станции Шагол.

Челябинск, Виктор Елисеев

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