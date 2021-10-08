В уральском ЗАТО вводится обязательная вакцинация

Главный санитарный врач Снежинска объявила об обязательной вакцинации сотрудников ряда организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление об обязательной вакцинации подписала главный государственный санитарный врач по Снежинску Юлия Круглик.

Согласно документу, с 1 ноября работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, не поставивших хоть бы первый компонент вакцины от COVID-19. С 1 декабря отстранению подлежат все, кто не прошел полный курс вакцинации.

Постановление касается организаций, работающих в детских образовательных учреждениях, в организациях торговли, общепита, на транспорте общего пользования, в гостиницах, фирмах, оказывающих бытовые услуги (в том числе парикмахерские, прачечные), кинотеатрах, концертных залах, библиотеках, спортивных сооружениях, фитнес-центрах.

По данным главного санитарного врача, в настоящее время уровень заболеваемости COVID-19 на территории ЗАТО в 2,3 раза выше, чем в среднем по области (6 тысяч 946,1 против 2 тысяч 985,9 на 100 тысяч населения).

«Отмечается еженедельный прирост заболеваемости и еженедельный рост количества зарегистрированных очагов в образовательных учреждениях города. Значение коэффициента распространения инфекции Rt-2,35. При анализе случаев заболеваний установлено, что на долю организованных детей приходиться 9% выявленных случаев заболеваний, на сотрудников образовательных организаций приходится 7,8% от выявленных случаев, на лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет приходится основная масса заболевших, которая составляет 50%», – говорится в другом постановлении санитарного врача.

В связи с этим и вводится обязательная вакцинация.

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