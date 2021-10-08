В отношении автоледи, сбившей ребенка в челябинском дворе, возбудили уголовное дело

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело возбуждено по факту аварии, произошедшей 1 октября в Ленинском районе Челябинска.

Напомним, 1 октября около 12:45 автоледи, управляя автомобилем «Опель Корса», двигаясь по дворовой территории дома №35 по улице Агалакова, сбила 7-летнего мальчика. С множественными травмами ребенка доставили в больницу. Телесные повреждения могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Челябинска на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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