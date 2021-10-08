В Челябинской области выбросили на ветер почти 400 миллионов бюджетных рублей

Аудиторы заявили о 400 миллионах рублей неэффективно израсходованных бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за 9 месяцев текущего года в ходе проверок КСП установлен 601 случай на сумму 383,3 миллиона рублей неэффективного расходования бюджетных средств.

Почти 45% неэффективных нарушений связаны с покупкой оборудования, которое не используется в дальнейшей деятельности, а также оплатой некачественно выполненных и невыполненных работ.

Помимо этого, выявлены нарушения при приобретении квартир для переселения граждан, факты начисления зарплаты и стимулирующих выплат без учета установленных требований, случаи оплаты пеней, штрафов, судебных расходов за счет средств бюджета.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий КСП установлено, что действиями распорядителей бюджетных средств областному и местным бюджетам нанесен ущерб более 29 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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