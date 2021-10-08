На Южном Урале 14-летний мотоциклист угробил пассажира

В Челябинской области подросток на мотоцикле устроил смертельное ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь на четверг, 7 октября, на 2-м км автодороги Фроловка – Ханжино в Красноармейском районе.

14-летний подросток не справился с управлением мотоциклом «Урал» и съехал с полотна.

По информации УГИБДД по Челябинской области, в результате аварии погиб 26-летний пассажир мотоцикла. Сам мотоциклист получил телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка. Не исключено, что управлявший им без водительских прав молодой человек был пьян.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.21

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