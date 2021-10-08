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Пятница, 8 октября 2021, 13:08 мск

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В Челябинске неизвестные разгромили кладбище

Вандалы устроили погром на челябинском кладбище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на четверг, 7 октября, на Митрофановском кладбище.

По факту погрома возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). По информации пресс-службы УМВД по Челябинску, было разгромлено 39 надгробий.

Напомним, летом вандалы устроили погром на другом кладбище Челябинска – Успенском. В конце сентября разгромили погост в Чебаркуле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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