Альфонса из Челябинска отправили в колонию

Жителя Челябинска, выманившего у знакомых женщин полтора миллиона рублей, отправили в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 35-летнего горожанина виновным мошенничестве, совершенно с причинением значительного ущерба, в крупном размере, а также в краже.

Челябинец знакомился на сайтах знакомств с одинокими женщинами, входил к ним в доверие, обещал жениться, а затем рассказывал о своем затруднительном финансовом положении и просил в долг. Женщины, доверившись мужчине, брали кредиты в разных банках и передавали «жениху». Получив деньги, южноуралец прекращал общаться с «возлюбленными», на звонки не отвечал.

С марта по октябрь 2020 года челябинец обманул четырех женщин, которые в общей сложности передали ему более 1,7 миллиона рублей. Кроме того, он похитил у своей знакомой два сотовых телефона стоимостью свыше 200 тысяч рублей.

В судебном заседании южноуралец признал вину в полном объеме, принес извинения женщинам, частично возместил причиненный ущерб, с одной из потерпевших примирился в судебном заседании.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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