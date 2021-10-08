Крупнейшие предприятия группы ММК интегрированы в единое информационное пространство

ММК интегрировал крупнейшие общества Группы в единое информационное пространство на базе Oracle E-Business Suite v.12.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с 1 октября 2021 года в единое цифровое пространство интегрированы угольная компания ООО «ММК-УГОЛЬ» и транспортная компания ООО «Автотранспортное управление».

Впервые с момента внедрения Единой корпоративной системы в Группе ММК ее контуром охвачен полный цикл угледобывающего производства: от проведения горных выработок, добычи угля, логистики до получения угольного концентрата как конечного продукта. Информационная система объединила четыре территориально распределенные производственные площадки угольного сегмента группы.

Присоединение к платформе Oracle ООО «ММК-УГОЛЬ» и ООО «АТУ», являющихся составной частью цепочки поставок ПАО «ММК», позволит использовать полученную информацию для оптимизации, управления и планирования.

В процессе внедрения ERP-системы специалистам обществ стали доступны все преимущества корпоративных сервисов.

Для ООО «АТУ» внедрение корпоративной информационной системы (КИС) Oracle E-Business Suite v.12 явилось отправной точкой по использованию пакета приложений электронного бизнеса с учетом специфики деятельности компании. Следующим шагом станет внедрение модулей «Управление транспортом» (OTM), облачной системы управления запасами и складскими операциями (WMS).

Как отметил руководитель проекта от компании Oracle Михаил Мишин: «С момента начала нашего проекта в 2018 году специалистами Обществ Группы ММК получены сильные компетенции по функциональным модулям Oracle e-Business Suite R12: Финансы и Финансовый сервис, Управление техобслуживанием и ремонтами, Закупки и запасы, Продажи, Управление проектами, Контракты, Бюджетирование, Бухгалтерский учет, Управление имуществом, Управление непрерывным и дискретным производствами. Опыт текущей фазы показал, что привлеченные в проект специалисты смогли не только внедрить Единую КИС в четырех обществах, но и продолжить ее непрерывное развитие».

«Мы продолжаем следовать стратегической линии формирования единого цифрового пространства в Группе ММК. Корпоративная информационная система, охватывающая в настоящее время десять крупных бизнес-единиц компании, послужит единым источником данных для смежных систем, позволит развивать и совершенствовать основные бизнес-процессы компании, снизить их трудоемкость, повысить производительность, и усовершенствовать аналитику компании, а также сократить сроки формирования отчетности компании», – отметил директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Еремин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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