В Златоусте рухнула крыша старой двухэтажки

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в жилом доме в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семидесятидвухлетней пенсионерке из Златоуста некуда возвращаться из больницы: пока она лечилась от ковида, в ее доме полностью рухнула крыша. Об этом рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратилась дочь старушки. Пенсионерка слегла с ковидом и отправилась в больницу на лечение. Возможно, это спасло ее от верной смерти. 5 октября в квартире женщины в двухэтажном доме рухнул потолок.

«Наши дома ни одна УК не принимает, но и аварийными их не признают. Теперь маме некуда возвращаться из больницы. Никто не принял никаких мер, приезжают, смотрят – и все», – рассказала дочь пенсионерки. По ее словам, недавно они сделали в квартире косметический ремонт, от которого ничего не осталось.

Общественники направил жалобу в прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Златоуста, привлечь виновных лиц к ответственности, а также обязать мэрию расселить жителей жилого дома №152 по улице Мичурина в кратчайшие сроки.

«Приезжали чиновники. Поохали, поахали и уехали. Посмотрели на последствия аварии, словно сходили на выставку в музее», возмущаются активисты.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста организовало проверку по поступившему обращению.

«Работниками прокуратуры в составе комиссии проведена выездная проверка, по итогам которой решен вопрос о проведении экспертизы специализированной организацией с целью установления оценки аварийности жилого дома», – рассказали в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям чиновников местного самоуправления по обеспечению надлежащего содержания муниципального жилого фонда, а также участию в содержании общего имущества многоквартирного дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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