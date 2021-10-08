Установку памятника императору Александру II в Челябинске назвали незаконной

Челябинский краевед заявил о незаконности установки памятника русскому царю на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский краевед Юрий Латышев направил в государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области жалобу на установку в центре города памятника императору Александру II. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

«Памятник поставлен незаконно, так как предварительно должен был быть подготовлен раздел сохранения ОКН и должна была быть проведена историко-культурная экспертиза, – заявляет общественник. – Однако до сих пор акт этой экспертизы не размещен на сайте госкомитета охраны ОКН ЧО. Только после обсуждения этого акта можно ставить памятник. Если, конечно, эксперт одобрит эту установку, а госкомитет отклонит все протесты. Предлагаю срочно потребовать отмену всех работ и мероприятий, связанных с этим памятником, до окончания оформления документов и проведения обсуждения акта экспертизы, а также наказать виновных в незаконной установке памятника».

Инициаторы установки памятника уже связались с челябинцем и пообещали оформить перед установкой все необходимые документы.

Напомним, о планах по установке памятника у храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле стало известно в январе этого года. Как выяснилось, инициатива принадлежит епархии Русской православной церкви, а владельцу телеканала «Царьград» Константину Малофееву.

При этом часть общественников и урбанистов выступили против идеи, усомнившись в возможности органичного существования нового мемориального объекта в едином комплексе сквера, переполненном советской символикой.

Ранее организаторы анонсировали открытие монумента 10 октября. Однако позднее заявили об отмене мероприятия. Ориентировочно, торжественное открытие памятника может состоятся 4 ноября или 6 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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